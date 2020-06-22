شكرا لقرائتكم خبر عن "خبر محزن ومفجع الله يصبر قلبك"..مي كساب تنعي وفاة ابن أوس أوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نعت الفنانة مى كساب، وفاة ابن الفنان نجم مسرح مصر " أوس أوس" وغردت مى عبر حسابها على تويتر، قائلة:" البقاء لله خبر محزن ومفجع الله يصبر قلبك يا أوس أوس انت ومامته نحتسبه عند الله شفيع ليكم يوم القيامة هديه ربنا ليكم الله يصبر قلوبكم ويراضيكم بقدره إنا لله وإنا إليه راجعون".



مى كساب

كما طالبت الفنانة آيتن عامر من متابعيها الدعاء بالصبر للفنان " أوس أوس" و زوجته لوفاة على طفلهم الرضيع بعد 3 أشهر فقط من ولادته، وكتبت آيتن عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:"من فضلكوا ادعوا ربنا يصبر قلب اوس اوس و رويدا على فراق ابنهم الصغير ( على محمد اسامة ) و يعوضهم خير ربنا يصبركوا و يربط على قلوبكم و يجعله شفيع ليكم يوم القيامة"

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وحرص عدد كبير من نجوم الفن المشاركة فى تشييع جثمان طفله الرضيع البالغ من العمر 3 أشهر، والذى توفى أمس الاثنين بعد سقوطه أرضا على وجهه فاقدا الوعى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان أوس أوس احتقل بعيد ميلاد نجله الأكبر، موجها له رسالة فى هذه المناسبة عبر حسابيه على "فيس بوك" و"إنستجرام" قائلا: ابنى وصاحبى و حبيبى كل سنة وأنت طيب ويارب أشوفك أنت وأخوك عَلى أحسن ناس فى الدنيا بحبكم أوى وربنا يخليكوا لبعض ويخليكوا لماما حبيبتى".

يشار إلى أن أوس أوس شارك فى الموسم الرمضانى المنصرم بمسلسل "اتنين في الصندوق" بمشاركة زميله حمدى المرغنى، وشارك في بطولته كل من بيومى فؤاد، حجاج عبد العظيم، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، تأليف لؤى السيد، إخراج محمد مصطفى .