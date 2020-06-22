شكرا لقرائتكم خبر عن #احميها_من_الختان..شريف رمزي يشارك فى حملة حماية الفتيات:جريمة بكل المقاييس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان شريف رمزي، في حملة حماية الفتيات من عمليات الختان، وحرص على رفع لافته بعنوان "الختان جريمة بكل المقاييس، لا للختان"، ليعلن تضامنه الكامل لإنهاء تلك الظاهرة التي تتسبب في مشاكل كبري للفتيات.
ونشررمزي، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، يظهر من خلالها وهو يرفع اللافتة التي يعلن فيها تضامنه مع حملة لا للختان.
واستعاد الفنان شريف رمزي، ذكريات طفولته بمجموعة صور طريفة له فى أكثر من مناسبة، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها مازحا :"شفتوا الطفولة المشردة دي"، كما جاءت بعض التعليقات علي الصور لتؤكد التشابه الكبير بينه وبين نجله "رمزي".
وكان الفنان شريف رمزي قد شارك متابعيه بصور له من داخل منزله في فترة العزل الصحي التي يقضيها مع عائلته وأطفاله تجنباً للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وظهر رمزي في عدد من الصور التي نشرها عبر حسابه بإنستجرام، وهو يضع وجه أمام أطفاله ليقوموا بتلوينه والرسم عليه، وكتب قائلاً: "حتودينا على فين يا حظر الله ينعل أبو الكورونا على اللى خدناه من الكورونا، العيال خلصوا الورق اللي في البيت كله وابتدوا يلاقوا حلول تانية".
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