شكرا لقرائتكم خبر عن #احميها_من_الختان..شريف رمزي يشارك فى حملة حماية الفتيات:جريمة بكل المقاييس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان شريف رمزي، في حملة حماية الفتيات من عمليات الختان، وحرص على رفع لافته بعنوان "الختان جريمة بكل المقاييس، لا للختان"، ليعلن تضامنه الكامل لإنهاء تلك الظاهرة التي تتسبب في مشاكل كبري للفتيات.

ونشررمزي، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، يظهر من خلالها وهو يرفع اللافتة التي يعلن فيها تضامنه مع حملة لا للختان.

واستعاد الفنان شريف رمزي، ذكريات طفولته بمجموعة صور طريفة له فى أكثر من مناسبة، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها مازحا :"شفتوا الطفولة المشردة دي"، كما جاءت بعض التعليقات علي الصور لتؤكد التشابه الكبير بينه وبين نجله "رمزي".

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