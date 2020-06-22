شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تتابع عمليات المونتاج لكليبها الجديد مع بتول عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تتابع النجمة كارول سماحة عمليات المونتاج لكليبها الأخير الذي انتهت من تصويره "bon voyage " ، الذي تطلقه باللهجة اللبنانية والفرنسية ، وتتعاون فيه للمرة الأولى مع شركة لايف ستايلز ستديوز ، كما تتولى مهمة إخراج كليبها المخرجة المصرية بتول عرفة ، في تعاون يجمعهم للمرة الأولى ايضا .

وحرصت سماحة على تصوير الكليب في موعده الذي استغرق يوماً كاملاً ، بالرغم من أزمة كورونا التي يمر بها العالم ، والتي اثرت بشكل كبير على إنتاج الاغنيات الجديدة ، وسط حرص كبير من قبل شركة الإنتاج و فريق العمل على الالتزام بالاجراءات الوقائية اثناء التصوير .

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وتكثف المخرجة بتول عرفة جهودها في الوقت الحالي لوضع اللمسات الاخيرة على الكليب الذي يخضع لمرحلة المونتاج ، استعداداً لطرحه على القنوات الفضائية قريباً.