شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مدكور ينفى شائعة مرضه بـ"غطس" داخل حمام سباحة..ويؤكد: صحتى تمام "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الإعلامي شريف مدكور على نفى شائعة مرضه التي انتشرت خلال الأيام الأخيرة، على طريقته الخاصة، بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، يظهر من خلاله وهو يسبح داخل حمام السباحة.

وسرعان ما حصد مدكور مئات التعليقات والاعجابات خلال وقت قصير من نشر الفيديو، والتي جاء أبرزها من الفنانة وفاء عامر و فيفي عبده.

وكتب مدكور في بوست نشره عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، " في إشاعة إنى مريض، ده مش صح، أنا صحتي تمام، نعمة وفضل، وكل يوم في الشغل".

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وعلى جانب آخر، تمنى الإعلامى شريف مدكور، شفاء النجمة القديرة رجاء الجداوي، من فيروس كورونا المستجد الذي أصابها قائلا: "ألف ألف سلامة على حضرتك، إن شاء الله تقومى وترجعى لينا بخير وصحة، الرجاء الدعاء والصلاة للغالية ست الكل مدام رجاء الجداوى، ربنا يشفيها ويشفى كل المرضى"