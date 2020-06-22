شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. توفى بعد ثلاثة شهور.. أوس أوس يودع ابنه الأصغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل شهور قليلة، احتفل محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" بوصول نجله الثاني علي وسط فرحة كبيرة عبر مواقع التواصل. لم تستمر فرحة أوس أوس بنجله علي إلا شهورا قليلة، فقبل منتصف ليل الأحد صدم أوس أوس الوسط الفني والجمهور برحيل نجله الرضيع. Advertisements السبب المتداول هو أن الوفاة جاءت بعد سقوط الطفل بالمنزل علي الأرض ليفقد الوعي، وفي الفيديو التالي نستعرض تفاصيل ما حدث..

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