شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة أوس أوس:كفاية أخبار غير صحيحة عن وفاة ابن أخي.."موقعش من البلكونة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت إيمان أسامة شقيقة الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، نداء بعدم تداول أخبار غير حقيقية عن وفاة ابن أخيها بشكل غير طبيعي حيث كتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام" :"ارجوكم بلاش اخبار مفبركة مفيش حد وقع من بلكونات والصفحات اللي حاطة صورة عمر ابن اخويا الكبير وكاتبة عليه الخبر مش هقولكم غير حسبى الله ونعم الوكيل فيكم ".

وتابعت :"محدش يشير الكلام ده وراعوا مامته لو شافت كدة فى أي وقت هتحس بايه".

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وحرص عدد كبير من نجوم الفن المشاركة فى تشييع جثمان طفله الرضيع البالغ من العمر 3 أشهر، والذى توفى أمس الاثنين .

وكان أوس أوس احتقل بعيد ميلاد نجله الأكبر، موجها له رسالة فى هذه المناسبة عبر حسابيه على "فيس بوك" و"إنستجرام" قائلا: ابنى وصاحبى و حبيبى كل سنة وأنت طيب ويارب أشوفك أنت وأخوك عَلى أحسن ناس فى الدنيا بحبكم أوى وربنا يخليكوا لبعض ويخليكوا لماما حبيبتى".

يشار إلى أن أوس أوس شارك فى الموسم الرمضانى المنصرم بمسلسل "اتنين في الصندوق" بمشاركة زميله حمدى المرغنى، وشارك في بطولته كل من بيومى فؤاد، حجاج عبد العظيم، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، تأليف لؤى السيد، إخراج محمد مصطفى .