شكرا لقرائتكم خبر عن زوجه على ربيع:" كفاية طفل أوس أوس اتوفى طبيعى " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت ندى محمود زوجه على ربيع، بوقف الأخبار المفبركة عن وفاة رضيع الفنان أوس أوس، مشيره أنه توفى طبيعى.

وكتبت ندى عبر حسابها على انستجرام، قائلة:" ياجماعة حرام بلاش أخبار مفبركة راعوا قلب أم و أب محروق على ابنهم ادعولهم ربنا يصبر قلبهم " على محمد أسامة" توفى وفاة طبيعيه ربنا يصبر قلب اهله امين يارب".



ندى محمود زوجه على ربيع

كما طالبت الفنانة آيتن عامر من متابعيها الدعاء بالصبر للفنان " أوس أوس" و زوجته لوفاة على طفلهم الرضيع بعد 3 أشهر فقط من ولادته، وكتبت آيتن عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:"من فضلكوا ادعوا ربنا يصبر قلب اوس اوس و رويدا على فراق ابنهم الصغير ( على محمد اسامة ) و يعوضهم خير ربنا يصبركوا و يربط على قلوبكم و يجعله شفيع ليكم يوم القيامة"

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وحرص عدد كبير من نجوم الفن المشاركة فى تشييع جثمان طفله الرضيع البالغ من العمر 3 أشهر، والذى توفى أمس الاثنين.

وكان أوس أوس احتقل بعيد ميلاد نجله الأكبر، موجها له رسالة فى هذه المناسبة عبر حسابيه على "فيس بوك" و"إنستجرام" قائلا: ابنى وصاحبى و حبيبى كل سنة وأنت طيب ويارب أشوفك أنت وأخوك عَلى أحسن ناس فى الدنيا بحبكم أوى وربنا يخليكوا لبعض ويخليكوا لماما حبيبتى".

يشار إلى أن أوس أوس شارك فى الموسم الرمضانى المنصرم بمسلسل "اتنين في الصندوق" بمشاركة زميله حمدى المرغنى، وشارك في بطولته كل من بيومى فؤاد، حجاج عبد العظيم، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، تأليف لؤى السيد، إخراج محمد مصطفى .