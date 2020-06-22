شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ويل سميث يبكي أمام زوجته أثناء حديثه عن ابنه.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الكثيرين من المشاهير حول العالم خلال الساعات الماضية بالأمس على الاحتفاء بعيد الأب حينما تذكروا والدهم، ولكن الأمر كان مختلف مع النجم ويل سميث الذى تحدث عن كيفية شعوره حينما صار أب للمرة الأولي في سن الـ 24 من عمره، وذلك أثناء استضافته من قبل زوجته في برنامج : " Facebook Red Table Talk"، التي تقدمه زوجته جادا سميث.



ويل سميث اثناء حديثه عن ابنه

حيث لم يتمالك النجم الشهير دموعه على الهواء أثناء إذاعة الحلقة، وهو يتذكر كل الدروس المستفادة من تجربته كأب قائلاً : "في تلك اللحظة أنا مندهش وسعيد بكل الدروس التي غرستها الأبوة بداخلى خلال الفترة الماضية، حيث استمتعت كثيراً بكوني أب"، .. وعن شعوره للمرة الأولي حينما أصبح أب قال : "لم أتمالك دموعي آنذاك وصرت أنظر بشدة لابني حيث لم أتخيل كم المسئولية الملقاة على عاتقي بسبب هذا الطفل الصغير الذى سأعود به من المستشفى للمنزل".

على جانب آخر كشف موقع جاست جيرد عن قيام ويل سميث بالتعاقد علي بطولة فيلم Emancipation، حيث يلعب سميث دور عبد هارب من العبودية في رحلة عبر مستنقعات لويزيانا لمدة 10أيام حافي القدمين وهي قصة حقيقة لعبد أنضم إلي جيش الإتحاد ولقب بصاحب الظهر البائس بسبب علامات الضرب بالكرباج علي ظهره.

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​​الفيلم سيكون من إخراج أنطوان فوكوا وسيناريو ويليام ن. كولاج وسيشارك في السوق الافتراضية لمهرجان كان السينمائي ومن المتوقع أن يبدأ التصوير في المشروع في عام 2021 .



ويل سميث يبكي

من أخر أعمال سميث كان الجزء الثالث من فيلم Bad Boys for Life، والذي وصلت تكلفته إلى 90 مليون دولار أمريكى، فيلم Bad Boys For Life من بطولة مارتن لورنس، ويل سميث، فانيسا هادجنز، جنيفر بادجر، ألكساندر لودفيج، جو بانتوليانو، باولا نونيز، شارون فايفر، دى جى خالد، تشارلز ميلتون، كيت ديل كاستيلو، سيدنى باربوزا، هابى اندرسون، أثينا أكيرز، إميلى توولز.