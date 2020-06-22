شكرا لقرائتكم خبر عن أهم حاجة الكمامة.. كريس برات وزوجته الحامل فى فسحة بشوارع كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصوررين النجم كريس برات وزوجته الحامل كاثرين شوارزنيجر أثناء ذهابهما في نزهة صباحية في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا، وظهرا الزوجين وهما يرتديان الكمامة ويرفعناها أثناء ابتعادهما عن أي شخص من حولهما.

ومن المقرر أن يعود كريس قريبًا للعمل على فيلمه المقبل Jurassic World: Dominion. والذي تمت الموافقة لاستئناف التصوير في المملكة المتحدة بدءًا من 6 يوليو المقبل مع تنفيذ "بروتوكولات سلامة صارمة" لضمان بقاء الجميع في أمان.

من جانب أخر كشف موقع فارايتي عن قيام الشركة المنتجة لفيلم Jurassic World: Dominion بتخصيص وحدة صحية كاملة ستقوم بمرافقة طاقم العمل أثناء تصوير الفيلم في المملكة المتحدة، واوضح الموقع أن الوحدة الصحية ستكون مسئولة عن الكشف الدوري علي طاقم العمل والحفاظ علي صحتهم والإطمئنان لعدم وجود أي عدوي بفيروس كورونا أثناء العمل، وحرصت الشركة المنتجة علي وضع شرط ارتداء الكمامة كأساس لبدء العمل خاصة للأشخاص ممن لا يقفون آمام الكاميرات.

وكان موقع ديدلاين كشف عن استعداد شركة Universal لإستئناف تصوير فيلم Jurassic World: Dominion في المملكة المتحدة يوم 6 يوليو المقبل ليكون بذلك هو أول فيلم يستأنف تصويره بالمملكة بعد تفشي فيروس كورونا وتوقف جميع الأفلام السينمائية وغلق دور العرض السينمائي حول العالم.

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Jurassic World: Dominion واحد من أبرز الأفلام المنتظرة لما لها من شعبية كبيرة لدى الجمهور، ولكن شركة Universal أوقفت التصوير حيث كان العمل يصور منذ شهر فبراير فى لندن لكن الفيروس وتفشيه فى البلاد أوقف التصوير.

الفيلم من بطولة دانييلا بينيدا، وبرايس دالاس هوارد، وكريس برات، وديشن لاكمان، ولورا ديرن، وجيك جونسون، وسام نيل، وجيف جولدبلوم، وجاستيس سميث، وعمر سى، وسكوت هيز، وديواندا وايز، وإيزابيلا سيرمون، ومامودو أثى.