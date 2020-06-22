شكرا لقرائتكم خبر عن الحظر طول .. كيف يقضى نجوم الغناء أوقاتهم خلال فترة العزل المنزلي ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما طبقت مصر ومعظم بلدان العالم قرار حظر التجول علي مواطنيها للإلتزام بالمنازل وعدم الخروج، بسبب انتشار فيروس "كورونا"، نرصد في السطور التالية من خلال ”الخليج 365” طقوس المطربين في أوقات فراغهم:

تامر حسني:

قال النجم تامر حسنى: "من أول أيام الحظر اتعاملت معاه على إنه شهر رمضان، ولأن فى الشهر ده فيه حاجات غير، فقعدت مع ولادى أكتر ومراتى، وحاجات كتير صلحتها، أنا مؤمن بأن الفترة دى اختيار من ربنا، ولازم نتعامل بصدر رحب، ونشوف كل واحد عنده وقت وأنا مجنون وقت، فبشوف أن طول الوقت الإنسان لازم يستغل وقته.. فأنا فقدت حوالى 14 كيلو من وزنى.. أنا سمعت إن الناس هتتخن فروحت خسيت".

إليسا:

وقالت إليسا، فى سلسلة تغريدات عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، إنها تقضى وقتها فى البيت وحدها، وهى لا تزور والدتها حرصًا عليها وعلى صحّتها، كما أنها تقضى الوقت فى ممارسة الرياضة وتناول المأكولات الصحية.

صابر الرباعي:

كشف المطرب صابر الرباعى، عن كيفية قضاء وقت الفراغ خلال فترة حظر التجوال قائلًا: "أقضى وقت حظر التجوال بين الجلوس مع الأسرة، والعمل فى الاستديو الخاص بى بالمنزل"، مشيرا إلى أنه يفضل ممارسة كرة القدم، و"البلاى ستيشن" فى أوقات الفراغ للقضاء على الملل.

نجوي كرم:

وتحدثت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن تفاصيل روتينها اليومى خلال فترة الحظر الصحى، وقالت إنها تمارس التمارين الرياضية، وتقوم بقراءة الكتب الطبية المفيدة لمعرفة كيفية تقوية الجهاز المناعى، مضيفة أنها تتناول أيضًا وجبات صحية غذائية، وتشاهد الأفلام لكى تقضى على أوقات الملل والفراغ.

باسكال مشعلاني:

قالت المطربة اللبنانية باسكال مشعلانى، إنها تقضى أوقاتها حاليا بالمنزل؛ لتفادى الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن وزنها زاد حوالى 4 كيلو جرامات، بسبب التزامها بالحجر المنزلى وعدم الخروج من المنزل.

وواصلت باسكال مشعلانى، قائلة إنها فى فترة العزل المنزلى تعلمت عددا كثيرا من الأطعمة التى تقوم بإعدادها، وكذلك ممارسة الرياضة، مؤكدة أنها ستقدم بعد أزمة الكورونا عددا من الأغانى باللهجة المصرية.

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نانسي عجرم:

تقضى النجمة نانسى عجرم وقتها فى العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع؛ لمنع انتقال العدوى مع بناتها وأسرتها، لافتة إلى أنها فى المنزل منذ أسبوعين، وفى البداية كان الوقت مروره صعبا، لكنها الآن تأقلمت مع الوضع.

وعن كيفية قضائها الوقت فى المنزل، قالت: "أنا بتسلى فى البيت كتير، عندى حاجات بعملها وبخلصها، ولما تحس حالك مجبور تعقد فى البيت متعرفش تنزل بالسيارة تروح الاستوديو، البداية كانت صعبة، لكننا تأقلمنا".

وائل جسار:

قال المطرب وائل جسار، إنه يقضى أيام الحظر مع زوجته وأبنائه فى البيت، ومشتاق بشدة لوالده ووالدته، وأضاف: "بنصح الناس اللى وحشتها أهلها إنهم يكلموهم فيديو كول، لكن ميخرجوش من البيت؛ لأن كبار السن معرضين للخطر فى أى لحظة، لحد الأمور متعدى على خير".

محمد ثروت:

قال المطرب محمد ثروت إنه لا يغادر منزله نهائيا، منذ أن تم فرض حظر التجوال فى مصر، واتخاذ إجراءات احترازية من أجل حصار فيروس كورونا.

وأضاف ثروت أنه لن يخرج من بيته حتى لو استمر الحظر سنة، محذرا من أن الوضع خطير والحدث جلل، ولا بدّ من أن يكون كل منا على قدر المسئولية لمواجهة هذا الخطر.