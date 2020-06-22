شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامة روني مارا تتابع حملها في لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجمة روني مارا مرتدية الكمامة وهي متوجهة إلي الطبيب لمتابعة حملها من خطيبها الحاصل علي الأوسكار خواكين فينيكس في لوس أنجلوس وذلك لإجراء الفحوصات، وقامت روني بتغطية بطنها المنتفخ بالحقيبة التي تحملها والملابس الواسعة.

خواكين تعرّف إلى مارا عام 2013 بعد عملهما معاً في فيلم "her"، قبل أن يرتبطا بعدة بأعوام ويعلنا خطبتهما عام 2019، ليصبحا من أبرز الثنائيات الرومانسية في هوليوود.

وخطف الثنائي الأنظار في بداية العام الجاري بعد ظهورهما سويّاً في حفل جوائز الأوسكار 2020 والتي فاز بها خواكين فينيكس بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "جوكر"، وساندته روني فينيكس في حفل الجوائز وكذلك في حفل "جولدن جلوب"، وظهرا بأكثر من لقطة عفويّة ورومانسيّة في الحفلين.

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وفي سياق متصل تنتظر روني مارا عرض فيلمها " Nightmare Alley"، مع النجم العالمى برادلى كوبر، وهو الفيلم الذى يقوم بإخراجه جيلرمو ديل تورو، وقصته مبنية على كتاب يحمل نفس الاسم.

أخر أعمال خواكين كان فيلم الـ Joker المقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتى تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر الفيلم سبق له العرض فى عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم.