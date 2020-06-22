شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم ونجمات ساهموا فى تقليل خوف وتوتر الطلبة من الإمتحانات على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدر موقع تبادل الصور إنستجرام قائمة بالمشاهير من الفنانين ممن شاركوا في تخفيف العبء النفسي وإضفاء البهجة علي الطلبة والطالبات من خلال مشاركتهم الصور والفيديوهات احتفالا بابنائهم الطلبة علي صفحات انستجرام أو تقديم نصائح للطلبة لتخطي مرحلة الخوف من الإمتحانات والدراسة ومن أبرز هؤلاء النجوم هم يسرا وأسر ياسين، و أحمد حلمي ومحمود العسيلي وماجد المصري وهنا شيحة و أمينة خليل و علا رشدي وريهام عبد الغفور وعلى قاسم و باسل الزارو وعمرو وهبة.

وذكر البيان أن انستجرام يساعد في تقديم تجربة فريدة من نوعها بينما يمرالعالم بالكثير من الشكوك والقيود على التجمعات الاجتماعية بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ويجد الناس صعوبة في الاستمتاع بلحظات معينة كما كان مخططًا لهم.

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وكان الفنان أحمد حلمي شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مقطع فيديو جديد تضمن عددا من النصائح لطلاب الثانوية العامة قبل ساعات قليلة من انطلاق مارثون الامتحانات، غدا الأحد، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامة وعدم التجمعات.

وقال الفنان أحمد حلمي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" :"حبايبي طلاب الثانوية العامة بنين وبنات.. ربنا معاكوا ويوفقكوا وينجحكوا .. وخدوا بالكوا طبعا ومحدش يقلع الكمامة وبلاش تجمعات.. مش عايزين ننجح في الثانويه العامة ونسقط في الكورونا"، مضيفا :"سهيلة بنت أختي.. شدي حيلك وربنا يوفقك يارب"، ذاكرا تجربته مع الثانوية العامة داعيا عن الخوف منها".