شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى: لا تسأل الكاذب لماذا كذب لأنه سيجيبك بكذبة أخرى..تقصد مين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة نوال الزغبى، يومها بتوجيه رسالة غامضة دون تحديد من المقصود بها والتى تركزت فحواها على الكذب والخداع، حيث كتبت فى تغريده عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "لا تسأل الكاذب لماذا كذب لأنه حتما سيجيبك بكذبة أخرى.. صباح الخير".

يأتى هذا بعدما شاركت النجمة نوال الزغبي جمهورها بأخر التحضيرات قبل صدور أغنيتها الجديدة "قلبى علي قلبه"، ونشرت مجموعة صور من داخل الأستوديو مع الفنان والملحن زياد برجى، عبر خاصية "ستورى" بحسابها بموقع "انستجرام"، أول أمس السبت، كما نشرت صورة لها معلقة عليها: "لا أستطيع الانتظار لظهور أغنيتي الجديدة قلبي على قلبه".

وكانت النجمة نوال الزغبي أثارت ردود فعل واسعة خلال الأيام الماضية، واحتلت التريند بعدما نشرت صورة لها تكهن الكثيرون أنها جاءت بعدما أجرت عملية تجميل أخيرة، وهو الأمر الذي لم تعلق عليه إلا أنها فاجأت متابعيها حينما نشرت صورة لها أشبه برجل، حيث اتضح أن هناك صفحة هى من قامت برسمها لها، وبالتالي تساءلت عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: "حبتني كون رجال".

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ويذكر أن نوال الزغبى وجهت رسالة إلى جميع متابعيها وجمهورها بعدما تردد حول إجراءها عملية التجميل الأخيرة التي خضعت لها وقد غيرت في ملامح وجهها كثيرا، وغردت نوال عبر حسابها على تويتر، قائلة: "لا أحد يطعن فى سمعتك إلا من تمنى أن يكون مثلك وعجز".

كما وجهت الفنانة نوال الزغبي، رسالة إلى اللبنانيين، وطالبتهم بعدم الخوف من رفع صوتهم من أجل الحصول على حقوقهم، قائلة: "لو فعل كل الناس ذلك سيتغير كل شيء"، وقالت الزغبى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "لا تخف أبدًا أن ترفع صوتك من أجل حقك ومن أجل الظلم والكذب لو فعل كل الناس ذلك سيتغير كل شيء، لبنان ينتفض".