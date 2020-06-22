شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التكريم عن دورها فى"خيانة عهد"..ماذا قالت يسرا فى رسالتها لوزارة التضامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاحات كبيرة حققتها النجمة يسرا خلال مارثون دراما رمضان الماضى عبر مسلسل "خيانة عهد" التي قامت ببطولته وحقق نجاحاً كبيراً لا زال صداه يستمر إلي الآن حيث تم تكريمها بالأمس من قبل وزارة التضامن الاجتماعي عن المسلسل لتسليطه الضوء على قضية الإدمان، حيث نشرت النجمة يسرا صورة من التكريم وعلقت عليها بتوجيه رسالة شكر لوزارة التضامن الاجتماعي وعلى رأسها الوزيرة نيفين القباج ، بالإَضافة إلي شكرها لكل القائمين علي صندوق مكافحة الإدمان.





النجمة يسرا اثناء التكريم

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حيث قالت عبر حسابها على انستجرام : " تشرفت على مدار ٥ سنين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعتنا نشاطات مشتركة كتير في فترة معالي الوزيرة الدكتورة غادة والي اللي كان ليا الشرف إني أشتغل معاها وأتكرّم منها على أعمال مختلفة.. امبارح سعدت بتكريم جديد عن مسلسل خيانة عهد لمساهمته في تسليط الضوء على سلبيات الإدمان وتأثيره على الشباب. بشكر جداً وزارة التضامن وعلى رأسها معالي الوزيرة الدكتورة نيڤين القباج، وأيضاً دكتور عمرو عثمان وكل القائمين على صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على التقدير ده. وطبعاً حب كبير قوي للجمهور اللي تفاعل مع المسلسل وحبه وكان سبب في نجاحه ، ..يا رب احفظ أولادنا جميعاً وابعد عنهم كل شر".

كرمت وزارة التضامن الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، قد كرمت النجمة الكبيرة يسرا، الأمس الأحد خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2020 بالتزامن مع احتفال الصندوق ضمن سلسلة فعاليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يحتفي به العالم في نهاية شهر يونيو من كل عام.