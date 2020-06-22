شكرا لقرائتكم خبر عن منهم عماد حمدي وأحمد عبد العزيز..هؤلاء جسدوا شخصية سيف الدولة الحمداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيف الدولة الحمداني هو مؤسس إمارة حلب وأكثر الأعضاء بروزا في الدولة الحمدانية واليوم ذكري ميلاده فهو من مواليد 22 يونيو عام 916 وأهم ما يميزه انه كان راعياً للفنون والعلماء، وتزاحم على بابه الشُعراء والعُلماء والأدباء والمفكرون، ففتح لهم بلاطه وخزائنه، حتى كانت له عملة خاصة يسكها للشعراء من مادحيه، وفيهم المتنبي وابن خالويه النحوي المشهور، وأبو نصر الفارابي الفيلسوف الشهير، كما اعتنى بابن عمه وأخي زوجته أبي فراس الحمداني شاعر حلب وقال هو نفسه الشعر، وله أبيات جيدة، أصبحت عاصمة دولته حلب مقصدا للعلماء والشعراء العرب في هذه الفترة من حكم سيف الدولة.



النجم أحمد عبد العزيز في شخصية سيف الدولة الحمداني

وقد جسد شخصية هذا الفارس الشاعر أكثر من ممثل عربي في اكثر من عمل سواء سينمائي أو تليفزيوني وكانت أول الاعمال في السينما المصرية فيلم " فارس بني حمدان " عام 1966 وجسد شخصيته الفنان القدير الراحل عماد حمدي وشارك في بطولة هذا الفيلم كوكبة من النجوم منهم فريد شوقي وسعاد حسني ومحمود مرسي وليلي فوزي وعادل أدهم وشمس البارودي ونادية الجندي وملك الجمل وعزيزة حلمي وأخرجه نيازي مصطفي .

قدم نفس الشخصية عام 2002 النجم أحمد عبد العزيز من خلال مسلسل " فارس العرب " وتناول العمل شخصية علي بن عبد الله الحمداني الفارس المغوار الملقب بفارس العرب سيف الدولة الحمداني وتعرض المسلسل للصراعات السياسية في تلك الفترة حيث كانت تتربص بالأمة العربية الكثير من الأعداء واستطاع سيف الدولة لم شمل الأمة والدفاع عنها ضد هؤلاء الطغاه بشتى الطرق وهذا المسلسل قصة وسيناريو وحوار عبد السلام أمين وإخراج ممدوح مراد وشارك في بطولته ميرنا وليد و أشرف عبد الغفور و مديحة حمدي و أحمد سلامة و إبراهيم يسري ومحمد أبو داود و فاروق الرشيدي و محمد عبد الجواد و خليل مرسي .

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وفي نفس العام 2002 قدم مسلسل آخر إنتاج سوري بعنوان " أبو الطيب المتنبي " وجسد شخصية سيف الدولة الحمداني الفنان رفيق علي أحمد وشارك في بطولة هذا العمل كل من عابد فهد وتيم حسن ومني واصف واخرجه فيصل الزغبي وتناول المسلسل في قالب تاريخي قصة حياة وسيرة واحد من أشهر شعراء العرب قاطبة، وهو أبو الطيب المتنبي، والذي أثار الكثير من الجدل في عصره بسبب أشعاره وآرائه في عهد سيف الدولة الحمداني .



الفنان رفيق علي احمد

وفي عام 1995 قدم مسلسل آخر بعنوان " فارس السيف والقلم : أبي فراس الحمداني " وجسد شخصية سيف الدولة الفنان مجدي كامل وقدم شخصية أبوفراس الحمداني الفنان الكبير محمود ياسين وشارك في البطولة مديحة حمدي وسمير حسني وندي بسيوني وفاطمة التابعي وخليل مرسي وحمزة الشيمي ومدحت مرسي وأخرجه سعيد الرشيدي .



الفنان مجدي كامل

أما في عام 1979 فقد أنتجت الأردن مسلسل بعنوان " أبو فراس الحمداني " وقدم شخصية سيف الدولة الفنان عبدالرحمن آل رشي وهو أحد أعمدة الدراما السورية والعربية ورحل عام 2014 والمسلسل شارك في بطولته نخبة من نجوم الوطن العربي فمن مصر شاركت النجمة الراحلة معالي زايد والفنانة سلوي عثمان والفنانة راوية سعيد واخرج العمل صلاح ابوهنود



الفنان السوري عبدالرحمن آل رشي

يذكر ان سيف الدولة كان له دور كبيرفي الحروب الإسلامية البيزنطية، مواجها الامبراطورية البيزنطية في أوج قوتها والتي استطاعت في بدايات القرن العاشر السيطرة على بعض الأراضي الإسلامية، وفي أثناء مصارعة عدو متفوق بكثير، شن سيف الدولة غارات في عمق الأراضي البيزنطية متمكنا من فتح بعض المناطق، واستمر ذلك حتى عام 955م .



هؤلاء قدموا سيف الدولة

بعد ذلك قاد القائد الجديد للقوات البيزنطية نقفور الثاني ومساعدوه هجوما قصم قوات الحمداني، واستولى البيزنطيون على قلقيلية، كما احتلوا حلب نفسها لفترة وجيزة في 962، وتميزت السنوات الأخيرة لسيف الحمداني بالهزائم العسكرية، لعجزه المتزايد نتيجة المرض، وانخفاض سلطته التي أدت إلى ثورة أقرب مساعديه، وقد مات في بدايات 967، تاركا عالما أضعف فقد أنطاكية والساحل السوري لبيزنطة لتصبح من الإمبراطورية البيزنطية عام 969 م.