يسرا تعلق على تكريمها من وزارة التضامن الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كرمت وزارة التضامن الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج، الفنانة يسرا، على مسلسلها "خيانة عهد"، الذي عرض رمضان الماضي، وسلط الضوء على سلبيات الأدمان.

وعلقت "يسرا"، على تكريمها من خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "تشرفت على مدار ٥ سنين بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعتنا نشاطات مشتركة كتير في فترة معالي الوزيرة الدكتورة غادة والي اللي كان ليا الشرف إني أشتغل معاها وأتكرّم منها على أعمال مختلفة".

وأضافت: امبارح سعدت بتكريم جديد عن مسلسل خيانة عهد لمساهمته في تسليط الضوء على سلبيات الإدمان وتأثيره على الشباب، بشكر جدًا وزارة التضامن وعلى رأسها معالي الوزيرة الدكتورة نيڤين القباج، وأيضا دكتور عمرو عثمان وكل القائمين على صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على التقدير ده".

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وتابعت: "طبعًا حب كبير قوي للجمهور اللي تفاعل مع المسلسل وحبه وكان سبب في نجاحه، يا رب أحفظ أولادنا جميعًا وأبعد عنهم كل شر".

وشاركت يسرا في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "خيانة عهد" مع المخرج سامح عبدالعزيز، بطولة حلا شيحة، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، عبير صبري، خالد سرحان، مصطفى درويش، خالد أنور، هنادي مهنى، تيام مصطفى قمر.