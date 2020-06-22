بعد الإعلان عن عرض فيلمه في السعودية.. تامر حسني: شاكر وفخور لمحبتكم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
أعرب الفنان تامر حسني، عن سعادته لعرض فيلمه "الفلوس"، بدور العرض السينمائية في السعودية.
وعبر خاصية "ستوري إنتسجرام"، أعاد "حسني"، نشر الخبر الذي يفيد بعرض فيلمه وعلق: "شاكر وفخور بمحبتكم الغالية لي كفنان مصري من قلب بلدي الثاني المملكة السعودية وبالتاكيد يشرفني التعاون المحترم المشترك بينا دائما، ألف شكر للشعب السعودي العظيم، عودا حميدا بعون الله مع الأخذ بكامل التعليمات الصحية اللازمة حرصا على سلامتكم".
وأعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية، أمس الأحد، عودة عروض الأفلام في صالات ودور السينما في المملكة، مع تأكيدها على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد توقف دام لمدة أربعة أشهر بسبب كورونا.
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