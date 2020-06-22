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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
أعربت لينا الفيشاوي، عن اشتياقها لجدها الفنان الراحل فاروق الشرقاوي، تزامنًا مع اليوم العالمي لـ عيد الأب، والذي مر أمس الأحد.
وعبر خاصية الـ"استوري" عبر إنستجرام، نشرت "لينا" صورة للفنان الراحل، وعلقت: "عيد أب سعيد يا جدو بحبك أوي وبتمنى لو احتضنتك لأخبرك عن مدى اشتياقي لك".
ولم توجه "لينا"، أي رسائل لوالدها الفنان أحمد الفيشاوي، في ظل هذه المناسبة.
وأثيرت عدة مشاكل في علاقة أحمد الفيشاوي وابنته لينا، منذ ولادتها، حتى تم الاعتراف بنسبها، لكن عادت المشاكل مرة ثانية بسبب نفقة البنت ومصاريف تعليمها، خاصة بعد سفرها مع والدتها لإنجلترا.
كانت هذه تفاصيل خبر متجاهلة والدها.. لينا الفيشاوي تحتفل بعيد الأب على طريقتها الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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