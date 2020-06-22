بينهم آسر ياسين والسقا وروبي مفاجأة.. كيف تحول المشاهير عبر "Faceapp"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

حظى برنامج Faceapp، بشهرة واسعة خلال الأيام الماضية، وأصبح أحد أبرز البرامج التي تُغير الجنس من فتاة إلى شاب والعكس، خاصة بعد استخدامه من قبل مجموعة كبيرة من مشاهير الفن.

وعلى الرغم من نشر العديد من النجوم صورهم بعد إجراء عملية التغيير، إلا أن الجمهور لم يترك الفنانين الذين لم يشاركوا به، وقاموا بتنفيذ التجربة على صورهم الشهيرة، لعل أبرزهم: "أحمد مالك، أحمد عز، روبي، أحمد السقا، أروى جودة، أمينة خليل، آسر ياسين، نيللي كريم، أحمد داوود، علا رشدي".

ويستعرض الخليج 365 أبرز صور النجوم الذي تم تحويلها عبر البرنامج الشهير.

نوال الزغبي

الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، نشرت صورتها بعد ما تحولت إلى رجل، وعلقت: "حبتني كوني رجال".

زينة

الفنانة زينة، شاركت جمهورها أيضًا صورتها قبل وبعد الخضوع للتحول الجذري في شكلها، وعلقت: "هي دي الرجالة ولا بلاش وده شكل فتى أحلامي، والنبي يا جماعة اللي يلاقيني وأنا على شكل راجل يقولي فورًا، ده أنا لو شفتني وأنا راجل هاروح أتقدملي وأتجوزني".

محمد هنيدي ومنة شلبي

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الكوميديان محمد هنيدي داعب الفنانة منة شلبي، بصورة تجمعهما من فيلم "النمس والإنس"، بعدما قام بتعديلها مستخدمًا Faceapp، وظهر هنيدي بهيئة فتاة بينما ظهرت منة شلبي بمظهر رجل.

كارول سماحة

وانضمت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، للفنانين المشاركين في التطيبق، ونشرت صورتها بعدما تحولت إلى رجل، وعلقت: "الفنان كارل سماحة شو رأيكن؟".

ميرهان حسين

كما تفاعلت الفنانة ميرهان حسين مع Faceapp، وحولت جنسها عن طريقه، وعلقت: "حاسة إني شكلي وأنا راجل واد كوميدي وآلاش بيقول نكت ألشة وهو بس اللي بيضحك عليها".

أمينة

المطربة أمينة، حرصت على الانضمام لـ Faceapp، وشاركت جمهورها صورتها بعد التحول، وعلقت: "بعد طول غياب وطول مدة الحظر ومابنزلش الكوافير الحمدلله، بس وربنا وسيم وقلبت على شاب خليجي قمر

جاد للزواج ولا يوجد وسطاء إيه رأيكم أنفع؟".

كما شاركت الفنانة هنا الزاهد والفنانة نسرين أمين، في التطبيق، ونشرتا صورة بعدما تحولا إلى رجلين.