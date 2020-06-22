زوجة علي ربيع عن سبب وفاة ابن "أوس أوس": "حرام عليكوا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

علقت ندى محمود زوجة الفنان علي ربيع، على الأخبار التي تداولت عن وفاة نجل أوس أوس بعد سقطوطه على الأرض.

وكتبت "ندي"، عبر خاصية "استوري" "إنستجرام"، منشورًا، قالت فيه: "يا جماعة حرام بلاش أخبار مفبركة، راعو قلب أم وأب محروق على ابنهم".

وأضافت: "ادعولهم ربنا يصبر قلبهم، علي محمد أسامة توفي وفاة طبيعية ربنا يصبر قلب أهله أمين يا رب".

وتوفى "علي"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وهو الطفل الثاني لأوس أوس وولد في فبراير الماضي.