هاني شاكر يحيي ذكرى رحيل ابنته: خدتي معاكي كل الفرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أحيا الفنان هاني شاكر، الذكرى التاسعة لرحيل ابنته "دينا"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، إذ نشر صورة لها وأرفقها برسالة مؤثرة.

وكتب "شاكر": "حبيبة قلب بابا دينا وتؤام روحي وحشتيني قوي والدنيا من غيرك مالهاش طعم ولا روح إنتي أخدتي معاكي كل الفرح والسعادة ومش سايبة إلا الذكريات".

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وأضاف: "أحلي حاجة في الدنيا مجدي ومليكة ربنا يسعدهم ويبارك فيهم ويجمعنا بيكي يا قلب بابا في الجنة إحنا وكل اللي بتحبيهم وربنا يصبرنا على فراقك يا أحلي وأغلي ملاك شافته عيني".

ورحلت دينا هاني شاكر، إثر إصابتها بمرض السرطان، في مثل هذا اليوم عام 2011.

وتزوجت "دينا"، في عام 2008، وأنجبت مجدي ومليكة".