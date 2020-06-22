إنجي خطاب لمصراوي عن اعتزالها الفن: شعرت بقهر نفسي ولن أكمل مشواري في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت الفنانة الشابة إنجي خطاب، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، مساء أمس الأحد، اعتزالها الفن.

وقالت "إنجي" في تصريح خاص لمصراوي: "أنا تعبت لأني ما اخدتش حقي الفني اللي استحقه، آه عملت حاجات كويسة مع كريم عبدالعزيز وأحمد السقا وأمير كرارة، بس كل ده على مراحل وعلى وقت وفترات".

وتابعت: "أنا خريجة المعهد، وحاصلة على بكالوريوس ودبلومة في الإخراج، وأعطيت الفن 12 سنة من عمري، أستحق أن أكون في مكانة أفضل من الآن، على الرغم من حصولي على بطولة ومشاركتي مع نجوم كبار، ولكن من المفترض أن أكون في مكانة أعلى".

وأضافت: "فوجئت ببعض الفنانات المتواجدات على الشاشة ظهرن بعدي بسنوات، وعملن بالواسطة، فشعرت بقهر نفسي، وأنا لست من الفنانات المثيرات للمشاكل داخل اللوكيشن، ولا ألجأ للشكوى أو عمل مشكلة، فآثرت الصمت".

واستكملت: "أنا ماليش دعوة بحد، وحسيت إني ضغطت على نفسي وأستاهل مكانة أحسن من اللي أنا فيها دي بكتير، بس بيصعب عليا إني موهوبة ودارسة ونقابية واللي زيي كتير وناس دارسة وخريجين معهد ومش لاقيين فرص، ونبص نلاقي ناس مانعرفهاش لا موهوبين ولا حتى شكلهم مقبول وموجودين في كل الأعمال".

وعن اتخاذها قرار الاعتزال في هذا التوقيت، قالت: "أنا بقالي سنة ونص الموضوع بيدور في دماغي، أنا آخر حاجة عملتها كانت نصيبي وقسمتك وعملت دور شر علم جدا مع الناس، والحمد لله الناس أشادوا بيا، والدور نجح جدا".

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وأوضحت أنها لا تستطيع الحكم على موهبتها، ولكنها تتحدث بحسب ما قاله الجمهور والنقاد عن موهبتها، وحينما شعرت بالظلم لم أشتكي، فقررت الاعتزال على الرغم من أن هناك الكثير من الفنانين كانوا في كل مرة يقنعوني بالعدول والتراجع عن القرار.

أما عن خططها المستقبلية، قالت: "أنا مش هكمل في مصر، هسافر أمريكا أعمل ماجيستير ودكتوراه، كان نفسي أوي أنجح في بلدي، لكن للأسف".

وأشارت إلى أن هناك الكثير من المواهب التي تعرفها تفكر في اتخاذ قرار الاعتزال، فلا وجود للعدالة ولا هم في مكانة يستحقونها.

وتابعت: "إحنا بنشقى ونتعب كتير ومفيش تقدير، أنا بدأت مشواري بمشهد واحد في فيلم الفرح، قلت فيه 4 جمل، وده مش عيب، وبدأت مشواري لا كان عندي واسطة ولا ضهر ولا منتج، وياما قاسيت وألاقي مخرج يضايقني ومنتج يديني أقل من حجمي أو يشيل صورتي من على الأفيش، واتمرمطت كتير، وبعد 12 سنة أنا فين من كل ده".

واستكملت: "الحاجة اللي ماتدليكش قيمتك سيبها وإمشي، وأنا في مشواري ده كنت بقعد ماشتغلش بالسنة والاتنين ماشتغلش، ومش عيب فيا، بس أنا فعلا ماعرفش أنا ماكنتش باشتغل ليه، وليه مش بيكلموني".

وحول تراجعها عن قرار الاعتزال، قالت: "لن أتراجع، ولم أكن أتخيل أن أترك الفن والمجال الذي أحبه، أو أن يكون رجل سببا في اعتزالي الفن، لكني لم آخذ حقي طيلة هذه السنوات، ولم آخذ من الفن بقدر ما أخذ مني".