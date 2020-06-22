لقاء سويدان تحتفل بعيد ميلاد نرمين الفقي بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي: احتفلت الفنانة لقاء سويدان، بعيد ميلاد الفنانة نرمين الفقي، من خلال نشر صور تجمعهما عبر حسابها بـ"إنستجرام". وعلقت "لقاء"، على الصور: "أسعد عيد ميلاد، نتمنى لك الحب والسعادة والنجاح"، لترد "نرمين"، شكرًا ليكي يا لوكا". واحتفلت الفنانة نرمين الفقي بعيد ميلادها الـ48، أمس الأحد الموافق 21 يونيو.

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