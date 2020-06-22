حسن فؤاد لـ"الخليج 365: سجلت "إمتى يا مصر" لدعم بلدنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

قال الفنان حسن فؤاد، إنه انتهى من تسجيل أغنية "إمتى يا مصر"، والمقرر طرحها قريبًا.

وأكد أن حماسه لتقديم الأغنية، جاء عن قناعة بأهمية دور الأغنية الوطنية بالوقت الحالي، ومع كونها مستهدفة يصبح واجب علينا جميعا "إنها تشوف ولادها حواليها".

حسن، قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"،: "تحمست لتقديم الأغنية بصوتي، بعد أن سبق وغناها ملحنها ممدوح صلاح، وبالاتفاق معه ومع مؤلفتها الشاعرة دااليا حامد والموزع الموسيقي أسامة كمال، قمت بتسجيلها الأسبوع الماضي باستوديو الفنان علي الحجار".

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وأضاف،:" أتجه حاليا لتقديم الأغاني الوطنية، عن شعور بأن مصر وقيادتها، بحاجه لنا جميعا لنقف ضد محاولات استهدافها، ونقول كل منا بطريقته نحن مع كل من يحب مصر، ولمن لا يقدر ذلك نقول له (مش عايزين نشوفك)".

حسن اختتم بالقول،"بعد (إمتي يامصر تغني)، أستعد لتقديم أغاني (حق الشهيد لازم يرجع)، و(ابن الأصول في السكة قال، محال يا مصر هتنحني)، وذلك عن قناعة بأن هذا دور يجب أن يقوم به كل مصري".

الفنان حسن فؤاد كان آخر ظهور له فنيا في مسلسل "خان القناديل" عام 2003، وكان قد شارك قبلها في مسلسلات عديدة، ومنها "الوتد"، و"أحلام الشباب"، و"الجانب الآخر"، و"أحلام سليمان"، و"علي بابا"، ومسرحيات "أحلام ياسمين" و"بوبي جارد".

وأصدر حسن فؤاد ألبوما واحدا حمل عنوان "أيوة سيدي"، ضم 8 أغانٍ