تراند اليوم : استبدال بطل المسلسل.. خبر صادم لعشاق "المؤسس عثمان بن أرطغرل"



خبر صادم تلقاه عشاق المسلسل التاريخي التركي " المؤسس عثمان بن أرطغرل"، حيث ينتظر الجميع ظهور الغازي أرطغرل والد عثمان، لكن نشت وسائل إعلام تركية خبرًا صادمًا لمحبي المسلسل في هذا الصدد.

حيث نقلت عن مصادر، أن الفنان أنجين آلتان دوزياتان الذي جسد شخصية أرطغرل على مدار خمس أجزاء متتالية سوف يتم استبداله بالنجم إديز هن.

وكان لهذا الخبر وقع الصدمة على المشاهدين، الذي انتظروا ظهور شخصية أرطغرل من جديد، وكان ظهور الشخصية في إطار زيارة عثمان لوالده العجوز المقيم في قونيا، لتلقي النصائح منه، وإلى الآن لم يتم التصريح من قبل صناع العمل حول ذلك الخبر، ولم يقوموا بتأكيده أو نفيه، وهو الأمر الذي اعتدنا عليه طوال الوقت في الدراما التركية، وهو تفجير المفاجآت للمشاهدين طوال حلقات العمل.

يعتبر الفنان إديز هن هو أحد الفنانين والسياسيين في تركيا، وهو من مواليد عام 1940 في مدينة اسطنبول، والدته تركية أما والده فهو شركسي، بدأ العمل في مجال التمثيل للمرة الأولى في عام 1963 من خلال فيلم الفتيات الصغيرات، وشارك من خلاله في مسابقة حاذ فيها على المركز الأول.





