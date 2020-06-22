احيا المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، ذكرى وفاة نجلته دينا، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتب "شاكر" عبر صفحته قائلا : "حبيبه قلب بابا دينا وتوأم روحي وحشتيني قوووووي والدنيا من غيرك مالهاش طعم ولا روح انتي اخدتي معاكي كل الفرح والسعاده. قلب بابا دينا وتوأم روحي وحشتيني قوووووي والدنيا من غيرك مالهاش طعم ولا روح انتي اخدتي معاكي كل الفرح والسعاده. شاهد وتابع :" ومش سايبه الا الذكريات واحلي حاجه في الدنيا مجدي ومليكه ربنا يسعدهم ويبارك فيهم ويجمعنا بيكي يا قلب بابا في الجنه احنا وكل اللي بتحبيهم وربنا يصبرنا علي فراقك يا احلي واغلي ملاك شافته عيني".

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كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى وفاة نجلته.. هاني شاكر : ربنا يجمعنا بيكي ياقلب بابا في الجنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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