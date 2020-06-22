دينا الختام تعلن تفاصيل برنامجها الجديد

أكدت الإعلامية دينا الختام أن برنامجها الجديد "شباب الحارة"، الذي ينطلق مع بداية شهر سبتمبر المقبل، لافتةه إلى أنه دعوة صريحة لكل الشباب المصري وكل أسرة مصرية لزيادة الوعي عندهم ومحاكاة قصصهم بشكل مختلف.

وتابعت: "كما أنه برنامج اجتماعي من وحي

الحارة المصرية يهدف التعرف على ثقافة الحارة الشعبية في موضوعات بعينها يختارها الجمهور على الهواء المصري بنفسه للحديث عنها.

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تعتبر دينا الختام من المؤثرين في مجال السوشيال ميديا بآرائها وأفكارها الجريئة التي انجذب

لها ملايين الجمهور من مصر والوطن العربي في شكل وطريقة وأسلوب الحوار مع المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما تتبع فكرة إجراء حوار متواصلة مع الجمهور وتجيب عن الأسئلة كافة بشكل أنيق وبسيط ساهم في زيادة عدد المتابعين لها، وهذا ما تفعله من خلال البرنامج الجديد "شباب الحارة"، وتحتك بهم على أرض الواقع.