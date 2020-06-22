صورة..عاصي الحلاني يستعيد ذكرياته مع أسرته

نشر الفنان عاصي الحلاني صورة قديمة مع أسرته،وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". علق عاصي على الصورة قائلاً:" المال والبنون زينة حياة الدنيا.. صورة من الذكريات الجميلة مع الحيايب"، تضمنت الصورة زوجته "كوليت الحلاني، وأبناءه "ماريتا، دانا، الوليد". والبنون زينة حياة الدنيا.. صورة من الذكريات الجميلة مع الحيايب"، تضمنت الصورة زوجته "كوليت الحلاني، وأبناءه "ماريتا، دانا، الوليد". يذكر أن آخر إصدارات عاصي الغنائية كانت من خلال أغنية "بعشقك" التي طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 3 ميون مشاهدة.

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