أحمد جمال يدعم أبطال الأوليمبياد بــ "جيل بطل"

طرح المطرب أحمد جمال اغنيته الجديدة "جيل بطل" إنتاج شركة الروابط الرياضية وتوزيع ديجيتال ساوند، كلمات حسن كمال، ألحان محمد عزيز، توزيع كل من إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج تامر الضبع.
والأغنية لدعم أبطال الألمبياد المصريين المشاركين فيأولمبياد طوكيو والتي تم تأجيلها للعام المقبل بسبب فيروس كورونا.
وقال المطرب أحمد جمال، إنه سعيد بالغناء لأبطال مصر المشاركين في أوليمبياد طوكيو 2021 بأغنية "جيل بطل" التي تخاطب أيضا الجيل الحالي بشكل عام.
وأضاف: أنه يتمنى أن تكون الأغنية فى صورة تحفيزية للشباب وأبطال مصر، كما يتمنى عودة مصر بالكثير من الميداليات من اليابان، لتزيد انتصارات الشعب المصرى.
يقول كلمات أغنية، "جيل بطل".
يا صاحبي طمني عليك.. وعلي الحبايب والجيران
مشتاق لصوتك ولعينك.. وللشوارع والمكان
و ياجيل بطل.. شوف إيه حصل
ما احنا قابلنا حاجات كتير
فيه خير وشر.. وأهوي كله مر
وبقي الصغير فيك كبير
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