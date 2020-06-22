ساندت الفنانة ياسمين عبدالعزيز الفنان أحمد العوضي في عمله الدرامي الجديد "شديد الخطورة"، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". نشرت ياسمين البرومو الدعائي للمسلسل واكتفت بوضع بعض الرموز التي تعبر عن دعمها للعوضي في مسلسله الجديد. بوضع بعض الرموز التي تعبر عن دعمها للعوضي في مسلسله الجديد. يذكر أن ياسمين شاركت في دراما رمضان من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة كل من ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، سوسن بدر، عماد رشاد، كارلوين عزمي، أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، صبا الرفاعي، علا رشدي، محسن صبري. ليه"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة كل من ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، سوسن بدر، عماد رشاد، كارلوين عزمي، أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، صبا الرفاعي، علا رشدي، محسن صبري. View this post on Instagram @ahmed.elawady 👊🏼😉 Advertisements A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_) on Jun 21, 2020 at 1:57pm PDT

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين عبدالعزيز تدعم أحمد العوضي في مسلسله الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.