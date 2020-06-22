دينا الشربيني لوالدها:دائمًا في ظهري

نشرت الفنانة دينا الشربيني صورة لوالدها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

عبّرت دينا عن حبها لوالدها قائلة: "عيد أب سعيد، سندي، حبي الأول، أعز صديق لي، شكرًا لدعمك لي دائماً،

لقد أعطيتني أعظم هدية يمكن لأي شخص أن يقدمها لشخص آخر، كنت تؤمن بي، لا شيء يجعلني أشعر بأنني أقوى من معرفة أن لدي أبي دائمًا في ظهري، أحبك يا أبي".

يذكر أن دينا شاركت في الدراما الرمضانية من خلال مسلسل "لعبة النسيان"، تأليف تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، وبطولة كل من دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، علي قاسم، هديل حسن، محمود قابيل، روزالين البيه، أحمد صفوت، رجاء الجداوي، ملك بدوي.