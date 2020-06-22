أصالة لـ رجاء الجداوي: أطيب قلب بالدنيا

نشرت الفنانة أصالة صورة للفنانة رجاء الجداوي، داعية لها بالشفاء العاجل ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". علقت أصالة على الصورة من خلال خاصية "ستوري" قائلة:"أيطب قلب بالدني، يارب أشفيها وردها إلى بيتها وأهلها". يذكر ان اصالة قد طرحت مؤخراً أغنية "جيتني مكسور" التي بلغ عدد مشاهداتها أكثر من 6 مليون على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان:أحمد الهرمي.

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