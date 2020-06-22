أصدقاء أوس أوس ينعون نجله الرضيع

يعيش الفنان محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس حالة من الصدمة والحزن بعد وفاة ابنه الرضيع "علي" بعد 3 أشهر من مولده، وتم دفنه في مقابر العائلة في صلاح سالم.

سانده زملائه الفنانين في مصابه بتوجيه رسائل التعزية من خلا حساباتهم الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

قدم الفنان حمدي المرغني تعازيه قائلاً:"في جنة

الخُلد إن شاءالله علي محمد أسامة ربنا يصبرك ياخويا أنت ورويدا

وعلق الفنان محمد إمام على الوفاة قائلاً:" قلبي معاك يا حبيبي .. حزن مابعده حزن

ربنا يصبرك انت و مراتك .. البقاء لله #علي_محمد_اسامة ..

"فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ"

وتقدمت الفنانة شيماء سيف بتعازيها قائلة:" البقاء

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لله فى وفاة الطفل على محمد اسامة عمره ٣ شهور ربنا يرحمه ويصبر قلب اهله ويجعله شفيع ليكم ياررررب دعواتكم ليهم ربنا يصبر قلبهم

وساندته الفنانة ساندي قائلة:"لا حول ولاقوة الا بالله ربنا يصبرك ياأوس أوس"

يذكر أن أوس أوس شارك فى موسم الدراما الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اتنين في الصندوق" بجانب حمدى المرغنى، بيومى فؤاد، حجاج عبد العظيم، انتصار،صلاح عبد الله، من تأليف لؤى السيد، إخراج محمد مصطفى .