تراند اليوم : بسبب هذا الفيديو الفاضح – سما المصري تثير غضب الكويتيين

شنت فنانة كويتية هجوما حادا على الفنانة المصرية سما المصري، بعد نشرها مقطع فيديو لها أثار جدلا واسعا، تظهر فيه أمام أبراج الكويت الشهيرة.

نشرت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي، فيديو لها عبر حسابها على “إنستغرام”، تنتقد فيه فيديو سما المصري أمام أبراج الكويت، التي تعتبر معلما من معالم دولة الكويت.

وأثار الفيديو المثير غضب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشعيبي: “في واحدة مصورة عند أبراج الكويت اللي هي معلم من معالمنا، هي كلمة تنجالك ياللي ما أدري اسمك إحنا أهل الكويت وأبراجنا تاج على رأسك وما تصورين بهالطريقة اللي فيها استهزاء”.

وتابعت أن سما المصري “لا ترضى على وطنها ولا معالم بلادها أن يتم تصوير فيديو أمامها بهذا الشكل”، مطالبة إياها “باحترام نفسها والبلاد التي تقوم بالتصوير فيها”.

وأردفت هيا الشعيبي أن “فستان المصري وشكلها وطريقة سيرها أمام الأبراج، لا تصح أبدا وسيئة”، وأوضحت أن “الكويتيين عندما يسافرون إلى مصر يحترمون أهلها وآثارها ولا يقومون بمثل هذه الأفعال”.

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وأكدت أنها “لا تنتظر أي اعتذار من سما المصري على ما فعلته، لكنها تريد فقط أن تبرد قلبها لأن الفيديو ضايقها بشدة”.