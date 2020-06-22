تراند اليوم : بعد تصريح معتصم النهار .. الحرب تشتعل بين باسم مغنية ووسام حنا

بعد ان انتقد الممثل ​باسم مغنية تصريح الممثل ​معتصم النهار الذي قال فيه أن سبب الطلب على الممثلين السوريين هو انهم أكاديميين واشار باسم ان في لبنان ايضا ممثلين أكاديميين، ليرد بعدها الممثل ​وسام حنا على صفحته الخاصة : ” خلصنا بقا من هالجدل البيزنطي بين الممثل السوري و الممثل اللبناني .

كل واحد بياخد رزقتو بالحياة . عيب بقا . استحوا جرصتونا كل واحد منكن صار اخد فرصتو بكذا مسلسل لبناني او عربي . وكذا مرّة . و من سنين . بتحبوا ذكركن . اذا انت ما عندك لا كاريزما و لا منظر و لا موهبة شو منعمل ”

وبدا واضحا ان وسام قصد باسم ليرد عيله الاخير: يا ريتك فهمت شو كتبت. شو خص سوريا ولبنان