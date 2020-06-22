تراند اليوم : بعد تصريح معتصم النهار .. الحرب تشتعل بين باسم مغنية ووسام حنا

بعد ان انتقد الممثل باسم مغنية تصريح الممثل معتصم النهار الذي قال فيه أن سبب الطلب على الممثلين السوريين هو انهم أكاديميين واشار باسم ان في لبنان ايضا ممثلين أكاديميين، ليرد بعدها الممثل وسام حنا على صفحته الخاصة : ” خلصنا بقا من هالجدل البيزنطي بين الممثل السوري و الممثل اللبناني .
كل واحد بياخد رزقتو بالحياة . عيب بقا . استحوا جرصتونا كل واحد منكن صار اخد فرصتو بكذا مسلسل لبناني او عربي . وكذا مرّة . و من سنين . بتحبوا ذكركن . اذا انت ما عندك لا كاريزما و لا منظر و لا موهبة شو منعمل ”
وبدا واضحا ان وسام قصد باسم ليرد عيله الاخير: يا ريتك فهمت شو كتبت. شو خص سوريا ولبنان