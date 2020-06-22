توم كروز يعزل نفسه داخل كنيسة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قرر النجم الأمريكي البالغ من العمر 57 عاما، توم كروز، الانتقال للعيش في لندن وذلك بعدما، عزل نفسه في أحد الكنائس التابعة للمذهب الساينتولوجي خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.

ومن جانبها قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن توم كروز لن يستقر في لوس أنجلوس من جديد والاقرب للإستقرار في بريطانيا وذلك بعدما باع منزله بولاية كالفورنيا بمنطقة بيفرلي هيلز في 2016.

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وبدأ توم كروز التحضير لتصوير أول فيلم سينمائي خارج الفضاء الخارجي بالتعاون مع وكالة ناسا الفضائية.

وقالت جريدة الديلي ميل البريطانية في تقرير لها أن توم كروز سوف يستعين بنفس فريق عمل سلسلة افلام Mission Impossible لتنفيذ الفيلم، مشيرة الى انه المشروع سيكون آمنا بقدر الإمكان بحيث لا يصاب أحد بأذي.

ولفتت جريدة الديلي ميل البرطانية الى أن توم كروز يتفاوض مع الملياردير التون ماسك من أجل تصوير الفيلم بسفينة فضاء متطورة، ويناقش الآن أطراف العمل كيفية تصوير الفيلم من خلال بناء استديو متكامل بالتعاون مع شركات إنتاج تريد المشاركة في إنتاج الفيلم في الفضاء.