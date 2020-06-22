علي الحجار يحتفل بعقد قران ابنته في حفل عائلي.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفل الفنان المصري علي الححار، بعقد قران ابنته بثينة، على هشام مارولد، مسا، الأحد ٢١يونيو.
وحضر عقد القران عدد قليل من أسرة العروسين والتي اكتفت بحضور العائلتين فقط وذلك وفقا لتعليمات عدم التجمع ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.
الاحتفال أقيم في منزل الفنان علي الحجار بمنطقة المقطم بحضور والدة العريس السيدة نيفين، وشقيقه كريم، وأشقاء. العروس ابراهيم ونور ويوسف وجني، وزوجة الفنان علي الحجار السيدة هدى طلعت.
بثينة علي الحجار، انضمت العام الماضي إلى النجوم الشباب الذين شاركوا في السباق الرمضاني في مسلسل «زي الشمس»، والذي قامت ببطولته الفنانة المصرية دينا الشربيني.
ورغم الإشادة بأدائها خلال العمل إلا أنها لها عدد من المواهب الأخرى نكشفها في السطور التالية:
إنها تمتلك موهبة الغناء والذي ورثته عن والدها الفنان الكبير.
- هي ابنة علي الحجار من زوجته سحر حسن.
- تمتلك كذلك موهبة كبيرة في صناعة الإكسسوارت.
- تهوى تربية الطيور الأليفة منذ سنوات.
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