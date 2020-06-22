وسام حنا يردّ بحدّة على ابن بلده باسم مغنية وأمل عرفة تنصف الأخير

على ما يبدو ان الكلام الذي تفوه به الممثل باسم مغنية لم يعجب زميله وابن بلده الممثل وسام حنا الذي غرّد منتقداً بحدة كلامه ولكن من دون أن يسميه واصفاً الموضوع “بالجدل البيزنطي بين الممثل السوري والممثل اللبناني”.

وكتب وسام حنا عبر حسابه الخاص على موقع تويتر: “كفى.. من هذا الجدل البيزنطي بين الممثل السوري والممثل اللبناني . كل شخص يأخذ رزقته في الحياة ..”عيب بقا اخجلوا جرصتونا” كل واحد منكم أخذ فرصته بعدة مسلسلات لبنانية او عربية. وعدّة مرات.. ومن سنوات “بتحبوا ذكركن”. وختم قائلاً: “اذا انت لا تملك لا كاريزما ولا منظر ولا موهبة ماذا نفعل”.

وعلى الرغم من أن “حنا” لم يقم بتسمية “مغنية”، إلا ان تغريدته أتت بعدما ردّ مغنية على الممثل السوري معتصم النهار، وهذا ما دفعه للردّ عليه وقال: “يا ريتك فهمت شو كتبت. شو خص سوريا ولبنان”.

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هنا دخلت على الخط الممثلة السورية أمل عرفة التي استوعبت المغزى من كلام باسم مغنية وردّت عليه قائلة “الكثير سيصطادون بالماء العكر ولكن كلامك واضح لا فيه تعدي ولا تعصب.. ولكن هكذا هي مواقع التواصل كل شخص يفّسر الموضوع على ذوقه”.

بدوره استغرب الجمهور ردّ وسام حنا على زميله وابن بلده باسم مغنية بهذا الأسلوب الحاد خاصة أن الأخير عبّر عن وجهة نظره بطريقة محترمة ولم يذم بأي ممثل سوري سيما وان كلام معتصم النهار أصاب مباشرة وسام حنا حين تحدث عن ممثلين غير المتخرجين من معاهد تمثيلية.

نذكر ان مغنية كان قد ردّ بعنف على الممثل السوري معتصم النهار على خلفية جواب الأخير على سؤال حول لماذا الأبطال الشباب بالأعمال المشتركة أغلبهم سوريين؟ ليُجاوب ان السبب الأول هو ان السوق يحكم، وثانياً بما معناه أن النجم السوري هو خريج معهد فنون مسرحية وهو أكاديمي. (لقراءة كامل الأزمة خاص- من على شاشة لبنانية معتصم النهار يهاجم الممثل اللبناني وباسم مغنية يرد عليه).