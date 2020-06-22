طوني عيسى لناجي أسطا: كسبت الرهان

هنأ النجم طوني عيسى زميله النجم ناجي أسطا على اصداره الجديد “أقرب شخص”، والتي تحمل توقيع التريو الناجح الشاعر مازن ضاهر، الملحن فضل سليمان، والموزع عمر صباغ.

وكتب “عيسى” على تويتر: “شهادتي بك مجروحة يا نجم وكما عوّدتنا على النوعية بالكلام وباللحن وبالتوزيع وبالأداء، هذه المرة أيضاً كسبت الرهان.. كل التوفيق حبيب القلب.. زحلة وكل لبنان يفتخرون بك”.

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ليرد عليه ناجي بالقول: “حبيب قلبي يا انطون يا مذوق… شهادة أعتز بها”.

من جهة أخرى، كشف طوني عيسى عبر ستوري الخاص به عن استعداداته لتصوير فيلم سينمائي جديد من انتاج شركة “وايز بروداكشن” لصاحبها السيد مجد جعجع، حيث وعد الجمهور بعمل مميز في الفترة المقبلة.

وكان طوني عيسى قد تعامل مع شركة “وايز بروداكشن” من خلال فيلم “شرعّوا الحشيشة”، الذي عرض في صالات السينما في الفترة الماضية، هو عمل اجتماعي واقعي انتقادي كوميدي ساخر يعالج قضية واقعية في المجتمع اللبناني فيما يخص تشريع الحشيشة.