سمير صبري يكشف أسرار جديدة لأول مرة مع "ابن مصر"

القاهرة – لايف ستايل
يستضيف الإعلامي مصطفي المنشاوي الفنان سمير صبري، الأحد المقبل، في برنامج "ابن مصر" في تمام الساعة السادسة مساءً على شاشة المحور.
وصرح "المنشاوي"، أن اللقاء تناول مشوار نجاح لفنان شامل متعدد المواهب، من عمالقة زمن الفن الجميل، تميز ممثلاً ومذيعاً ومنتجاً ومغنياً، يحكي كواليس جيرته لعبدالحليم حافظ، وتحقيقه الشهير عن مقتل السندريلا سعاد حسني، وأهم أعماله التي قدمته للجمهور، ودور الرئيس السادات في عودة برنامجه الشهير النادي الدولي، ومعاصرته لإعلام الإنكسار والانتصار، والمرأة في حياته، وما الذي تعلمه من الحجر الصحي، وكواليس وأسرار تذاع لأول مرة عن مسيرته الفنية.
يذكر أن، برنامج "ابن مصر" أسبوعي مسجل، ينتمي إلى فئة البرامج الحوارية، ويسلط الضوء على الرموز المضيئة من أبناء المجتمع المصري باعتبارهم القدوة المرجوة.
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