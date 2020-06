تعرف على قائمة الأفلام القصيرة المشاركة في مهرجان كان 2020

كشفت إدارة مهرجان كان في عام 2020، عن قائمة الأفلام القصيرة المقرر لها المشاركة في المسابقة الرسمية، وذلك بعد أن شاهدت لجنة الاختيار ما مجموعه 3810 فيلمًا من 137 دولة مختلفة هذا العام، مقارنة بـ 4240 فيلمًا في عام 2019.

يشمل اختيار 2020 11 فيلمًا قصيرًا من 12 دولة مختلفة، لمدة إجمالية تبلغ ساعتين و 24 ساعة. كما تم اختيار خمس مديرات في الاختيار الرسمي لعام 2020.

تُقام مسابقة الأفلام القصيرة، التي تُوجت بلجنة التحكيم بمنح جائزة الفيلم القصير السعفة الذهبية، الخريف المقبل في قصر المهرجانات في كان. سيتم الكشف عن التاريخ الدقيق وأسماء أعضاء لجنة التحكيم قريبًا جدًا.

1- فيلم "ستاشر- I AM AFRAID TO FORGET YOUR FACE " للمخرج المصري سامح علاء وهو إنتاج مصر ، فرنسا ، بلجيكا

2- فيلم FILLES BLEUES, PEUR BLANCHE (BLUE FEAR) للمخرجة ماري جاكوتي ولولا رسوم متحركة - 10 '- فرنسا

3- فيلم MOTORWAY65 للمخرجة إيفي كالوجيروبولو (اليونان)

4- فيلمSUDDEN LIGHT للمخرجة صوفي ليتمان oph (المملكة المتحدة)

5- فيلم SON OF SODOM - وثائقي للمخرج ثيو مونتويا انتاج مشترك بين كولومبيا والأرجنتين

6- فيلم CAMILLE SANS CONTACT للمخرج بول نوهيه (فرنسا) CAMILLE، CONTACTLESS) - فرنسا

7- فيلم O CORDEIRO DE DEUS للمخرج David PINHEIRO VICENTE انتاج مشترك البرتغال ، فرنسا

8- فيلم SHILUUS للمخرج Lkhagvadulam PUREV-OCHIR انتاج مشترك منغوليا ، المملكة المتحدة

9- فيلم "BENJAMIN, BENNY, BEN" للمخرج بول شكوردوف انتاج كندا

10- فيلم "STEPHANIE " للمخرج ليوناردو فان ديجل انتاج بلجيكا

11- فيلم "DAVID" للمخرج زاكاري وودز انتاج الولايات المتحدة الأمريكية

