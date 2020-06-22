فاطمة كامل تقف أمام هاني سلامة ودرة في «الكاهن»

أعلنت الممثلة الشابة فاطمة كامل، عن خوضها لأول تجاربها السينمائية بعد أن نجحت في مجال الفاشون والأزياء على مدار 6 سنوات، حيث انضمت لأسرة فيلم "الكاهن" الذي ينتمي إلى فئة أفلام الرعب الممزوجة بالأكشن.

والكاهن من بطولة هاني سلامة ودرة ومحمد ممدوح، وعدد من الوجوه الشابة من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، ومن المتوقع أن يتم عرضه في سباق عيد الأضحى.

ومن المنتظر أن تبدأ تحضيرات الفيام الفترة المقبلة، وتعقد جلسات عمل مع الجهة المنتجة وصناع الفيلم لوضع خطة نهائية لموعد انطلاق التصوير الشهر المقبل مع إجراءات الوقاية اللازمة لفيروس كورونا، حيث كان مفترض أن ينطلق التصوير بعد موسم عيد الفطر الماضى ولكن بسبب جائحة كورونا تم تأجيل العمل.

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