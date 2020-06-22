ليلى غفران تنشر صورتها مع ابن شقيق صدام حسين

القاهرة – لايف ستايل
نشرت الفنانة المغربية ليلى غفران عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صورة تجمعها بابن شقيق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وعلقت الفنانة على الصورة قائلة: "مع الصديق الغالي، من أرض العراق أغلى الناس أرض بنتي نغم، ابن أخ الرئيس الراحل صدام حسين"، حيث تفاعل معها متابعوها.
وابتعدت ليلى غفران عن الساحة الغنائية منذ فترة طويلة، واكتفت بطرح أغان منفردة بين الحين والآخر، خاصة بعد مقتل ابنتها في حادث مأساوي هي وصديقتها، والذي انتهى بإعدام قاتلها، كما تعرضت لوعكة صحية منذ عامين إثر إصابتها بجلطة في المخ.
وقالت الفنانة في أحد اللقاءات التلفزيونية، إن اسمها الأصلي جميلة، والسبب وراء تغيير اسمها هو أن صديقتها المقربة منها كانت تحمل هذا الاسم وعقب وفاتها أرادت أن تخلد ذكراها فحملت اسمها، وتابعت: "أطلقت على نفسي اسم ليلى غفران لأن ده كان اسم أعز صاحبة ليا وتوفيت".
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