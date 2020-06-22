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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
تعد النجمة والمطربة الأمريكية باريس هيلتون، واحدة من أيقونات الأناقة و الموضة حيث تلفت أنظار محبيها و عشاقها من مختلف الأعمار في كل ظهور لها.
عدسات مصوري البابارتزي، ألتقطت عدة صور لباريس هيلتون البالغة من العمر ( 39 عاما) بإحدي المحال التجارية و هو ” BuddhaBerry Yoghurt ” الموجود في Hamptons بالولايات المتحدة الأمريكية.
وظهرت باريس هيلتون مرتديه فستان ذو تصميم مبهر خطف أنظار قطاع كبير من المعنيات بالأزياء و الموضة، و حمل فستان باريس توقيع دار أزياء ” LoveShackFancy” ووصل سعره الى 550 جنيه إسترليني ، وارتدت إكسسوارات للشعر بنفس اللون، و لم تنسي النجمة الشهيرة أن تعطي المزيد من الفخامة إلى إطلالتها فارتدت نظارة شمس جمعت اللونين الأبيض و الأسود .
و ما لفت الأنظار أن باريس هيلتون لم تتبع إرشادات و قواعد تجنب الإصابة بفيروس كورونا ” COVID-19 ” المنتشر بكثافة حول العالم ، حيث كانت تتواجد بالمحل التجاري المليء بالأفراد لكنها تخلت تماما عن ارتداء القناع الطبي .
من جهة أخرى نشرت باريس هيلتون علي الـ TORIES الخاصة بصفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير ” إنستجرام ” صورة بنفس الملابس بعد أن انتهت من جولتها ، و كانت هيلتون بصحبة عدد من أصدقائها المقربين الذين ظهروا بالصورة محتضنين بعضهم البعض متجاهلين فكرة التباعد الاجتماعي ، و كأن باريس بهذا الظهور تؤكد أن فيروس كورونا لا يشغل بالها تماما.
كانت هذه تفاصيل خبر باريس هيلتون فى مكان مزدحم بدون إجراءات كورونا.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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