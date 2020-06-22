باريس هيلتون فى مكان مزدحم بدون إجراءات كورونا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعد النجمة والمطربة الأمريكية باريس هيلتون، واحدة من أيقونات الأناقة و الموضة حيث تلفت أنظار محبيها و عشاقها من مختلف الأعمار في كل ظهور لها.

عدسات مصوري البابارتزي، ألتقطت عدة صور لباريس هيلتون البالغة من العمر ( 39 عاما) بإحدي المحال التجارية و هو ” BuddhaBerry Yoghurt ” الموجود في Hamptons بالولايات المتحدة الأمريكية.

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وظهرت باريس هيلتون مرتديه فستان ذو تصميم مبهر خطف أنظار قطاع كبير من المعنيات بالأزياء و الموضة، و حمل فستان باريس توقيع دار أزياء ” LoveShackFancy” ووصل سعره الى 550 جنيه إسترليني ، وارتدت إكسسوارات للشعر بنفس اللون، و لم تنسي النجمة الشهيرة أن تعطي المزيد من الفخامة إلى إطلالتها فارتدت نظارة شمس جمعت اللونين الأبيض و الأسود .

و ما لفت الأنظار أن باريس هيلتون لم تتبع إرشادات و قواعد تجنب الإصابة بفيروس كورونا ” COVID-19 ” المنتشر بكثافة حول العالم ، حيث كانت تتواجد بالمحل التجاري المليء بالأفراد لكنها تخلت تماما عن ارتداء القناع الطبي .

من جهة أخرى نشرت باريس هيلتون علي الـ TORIES الخاصة بصفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير ” إنستجرام ” صورة بنفس الملابس بعد أن انتهت من جولتها ، و كانت هيلتون بصحبة عدد من أصدقائها المقربين الذين ظهروا بالصورة محتضنين بعضهم البعض متجاهلين فكرة التباعد الاجتماعي ، و كأن باريس بهذا الظهور تؤكد أن فيروس كورونا لا يشغل بالها تماما.