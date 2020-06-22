جاستن بيبر متهم بالإغتصاب.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجم والمطرب الكندي جاستن بيبر، هو أحدث المشاهير الذين اتٌهموا بالاعتداء الجنسي وهو ما اشعل العديد من الصفحات الفنية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير ” تويتر” ، مؤخرا، حيث نشر موقع ” Heavy ” تقرير يؤكد أن هناك إدعاءات بالاعتداء الجنسي وُجهت ضد جاستن بيبر من قبل سيدتين.

السيدتين ” كادي ” و ” دانيلا “، قد قررتا الكشف عن اغتصاب جاستين بيبر لهن رغم مرور عدة سنوات ، فإحداهن أدعت أن بيبر اغتصبها في عام 2014 و الأخرى عام 2015 ، و من أول المواقع التي تداولت هذا الخبر هو ” tribune ” .

وأشارت دانيلا قائلة : جاستن بيبر اجبرني علي الموافقة على عدم قول أي شيء لأي شخص ، أو قد انني بالتأكيد سوف أواجه مشاكل قانونية خطيرة ” و هو ما جعل دانيلا تسكت و لم تعلم التفاصيل لكل هذه السنوات من عام 2014 .

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و بعد أن تم تداول هذه التفاصيل عبر الـSOCIAL MEDIA ، ظهرت ” كادي” لتؤكد أنها تصدق دانيلا تماما مؤكده انها تعرضت للأغتصاب من قبل النجم الشهير في مارس 2015 .

وعلى جانب أخر، يبدو أن النجم والمطرب الكندي جاستن بيبر، يسعى للإستفادة من وقته علي أكمل وجه، فمن الواضح أنه يحرص علي ممارسة عدد من الأنشطة بعيدا عن الحجر الصحي بسبب إنتشار فيروس كورونا ” COVID-19 ” و ذلك بهدف الحفاظ علي لياقته البدنية بطرق عديدة و مختلفة.

نجم البوب العالمي البالغ من العمر 26 عاما، ظهر مؤخرا، وهو يمارس رياضته المفضلة و هي الجولف “، و ذلك مع عدد قليل من الأصدقاء في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ظهر مرتديا ملابس واسعه ومناسبة للعبة الجولف مكونة من “شورت” بأحدي درجات اللون البيج و “كاب بنفس اللون، إضافة الي ” قميص ” باللون الأزرق .

وكان جاستن بيبر، قد ظهر مؤخرا و تحديدا فترة الحجر الصحي بسبب انتشار فيروس كورونا و هو يشارك زوجته النجمة و السوبر موديل الشهيرة هايلي بالدوين العديد من الأهتمامات سواء بركوبهم الدراجات معا أو للعب كرة السلة و هي الصور التي تداولتها الكثير من المواقع الفنية الشهيرة مثل ” ديلي ميل ” و ” جاست جيرد ” .