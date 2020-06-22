ديمي لوفاتو ترتدي قناع على الموضة فى ماليبو.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
يبدو أن النجمة والمطربة الأمريكية ديمي لوفاتو، باتباع القواعد والإرشادات اللازمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا ” COVID-19 ” الذي يهدد العالم .
ورصدت عدسات مصوري البابارتزي عدة صور للنجمة العالمية البالغة من العمر 27 عاما، و هي بصحبة صديقها ماكس “MAX EHRICH” خلال توجههما لتناول وجبة العشاء في أجواء رومانسية و ذلك في ماليبو .
وظهرت ديمي لوفاتو مرتدية ملابس سهرة قصيرة باللون الأسود مع قناع متداخل الألوان و هو من أحدث التصميمات التي تسعي دائما النجمات للظهور بها، و كانت لوفاتو ممسكة بيد ماكس عند خروجهما من واحد من أشهر المطاعم هناك .
وكانت ديمي لوفاتو، قد كشفت مؤخرا عن كيفية مساعدتها في إطلاقها لصندوق الصحة النفسية وسط جائحة فيروسات كورونا ” COVID19 ” الذي يهدد العالم خلال هذه الفترة.
وأشارت المغنية البالغة من العمر 27 عاما، أن هذه المبادرة تهدف إلى مساعدة المتضررين من القلق و اضطرابات الصحة العقلية، وذلك حسب موقع ” جاست جيرد ” ، حيث قالت ديمي لوفاتو: من المهم جدا أن يكون لدى الناس هذه الخطوط التي يمكن العودة لها لأنك أحيانا قد تشعر بالوحدة حقا ولا تعرف إلى أين تتجه أو مع من تتحدث ، ففى ذلك الحين أنت تخشى من الأفكار المظلمة للغاية، وتحتاج إلى توجيه، لذلك هذا هو المكان الذي يوفر المساعدة للأشخاص الذين يعانون بالفعل.
وأضافت ديمي لوفاتو قائلة : طلب المساعدة ليست علامة من علامات الضعف ، بل إنها علامة على القوة .. في كثير من الأحيان يخبرنا مجتمعنا أنه إذا طلبنا المساعدة ، فنحن ضعفاء.. ولكن أقوى شيء يمكن أن يفعله شخص ما هو اتخاذ الخطوة الأولى في الحصول على المساعدة ، مهما كان شكل هذه المساعدة.
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