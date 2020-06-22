بيونسيه تقضي رحلة عائلية بطائرتها الخاصة.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
توجهت النجمة والمطربة الأمريكية بيونسيه، وزوجها النجم جاي زي، لقضاء رحلة عائلية ممتعة إلى هامبتونز.
النجمة البالغة من العمر 38 عامًا، ظهرت بعدد من الصور التي التقطها مصورو “الباباراتزي” وهي بصحبة زوجها مغني الراب البالغ من العمر 50 عامًا، وذلك خلال نزولهما من طائرتهم الخاصة، وكان بصحبتهما ابنتهما الكبرى بلو إيفي كارتر البالغة من العمر 8 سنوات، وتوأمهما رومي وسير البالغان من العمر ثلاثة سنوات.
وقد حرصت كل من بيونسيه وجاي زي على ارتداء الأقنعة الطبية وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا ” covid-19” الذي يهد العالم وما لفت الأنظار أن أطفال النجمين لم يرتدوا الأقنعة لتجنب الإصابة.
وكانت بيونسيه، قد احتفلت، مؤخرا، بـ“Juneteenth” علي طريقتها الخاصة، فقد اطلقت أغنية جديدة علي قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير “يوتيوب”، وقد حملت أغنية بيونسيه الجديدة اسم “Black Parade”، وستفيد عائدات الأغنية في دعم عدد من الشركات المملوكة للسود وذلك بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع “Juneteenth”، وذلك حسب موقع “جاست جيرد”.
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