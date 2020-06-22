متابعة بتجــــــــــرد: طرحت الفنانة المصرية شاهيناز أغنية جديدة بعنوان “حياتي أحلى” من ألبومها الجديد الذي يحمل الاسم نفسه على عدد من المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. وتعد أغنية “حياتي أحلى” الأغنية الثالثة من أغنيات ألبوم شاهيناز الجديد. وتعد أغنية “حياتي أحلى” استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات محمد عبد الحميد وألحان وتوزيع آدم حسين. ويقول مطلع الأغنية: في ايه بقي متبعد كدا

وبطل بئا عمايلك معايا Advertisements قلبي انا

مش حمل دا لحسن احبك في النهايه ما تقولي عايز ايه غيرت حالي ليه

وبعدين معاك ابعد عنيك عن قلبي وارحمني وكفايه خلتني اعيش

احساسي بيك والقلب عجباه الحكايه

عمال بيحكي عليك

ويسبني ويروح ليك

آخره ده كله آيه حياتي أحلى ما تقولي عملتلي ايه

حبيت انا امتي

وبتوه وياك كده ليه

من لحظة ما قبلتني

بعيونك ده قتلتني

من العالم ده اخدتني

على أحلى حياه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهيناز تطرح ثالث أغاني ألبومها الجديد “حياتي أحلى” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.