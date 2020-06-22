شاهيناز تطرح ثالث أغاني ألبومها الجديد “حياتي أحلى”

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت الفنانة المصرية شاهيناز أغنية جديدة بعنوان “حياتي أحلى” من ألبومها الجديد الذي يحمل الاسم نفسه على عدد من المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتعد أغنية “حياتي أحلى” الأغنية الثالثة من أغنيات ألبوم شاهيناز الجديد.
وتعد أغنية “حياتي أحلى” استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات محمد عبد الحميد وألحان وتوزيع آدم حسين.
ويقول مطلع الأغنية:
في ايه بقي متبعد كدا
وبطل بئا عمايلك معايا
قلبي انا
مش حمل دا لحسن احبك في النهايه
ما تقولي عايز ايه غيرت حالي ليه
وبعدين معاك ابعد عنيك عن قلبي وارحمني وكفايه
خلتني اعيش
احساسي بيك والقلب عجباه الحكايه
عمال بيحكي عليك
ويسبني ويروح ليك
آخره ده كله آيه
حياتي أحلى ما تقولي عملتلي ايه
حبيت انا امتي
وبتوه وياك كده ليه
من لحظة ما قبلتني
بعيونك ده قتلتني
من العالم ده اخدتني
على أحلى حياه
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