"لو كنت راجل".. فنانات يتمردن على الأنوثة بـ"اللحية والشارب"

في محاولة لكسر ملل ساعات الحجر المنزل، والهروب من تداعيات أزمة فيروس كورونا، لجأ عدد كبير من النجمات لاستخدام تقنيات الفوتوشوب وبرنامج فيس آب "FaceApp" أو فلاتر أنستقرام لتغيير ملامحهن.

الأمر الغريب أن اغلب النجمات تمردن على جمال الأنوثة وقررن التحول لرجال، فجاءت أغلب صورهن بالشارب ولحية خفيفة الأمر الذي أصاب المتابعين للفنانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالدهشة ودفعهم للسخرية من الفكرة.

من أبرز الفنانات اللاتي استخدمن التطبيق للتشبه بالرجال النجمة ياسمين رئيس التي نشرت صورتها عبر خاصية ستوري على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتسببت الصورة في موجة من الجدل بين متابعيها، إذ علق البعض بالقول إنها تفكر في التغيير والتحول لرجل مثل "نورا" ابنة الفنان هشام سليم، التي تحولت لرجل وأصبح اسمها نور هشام سليم.



وتعامل فريق من المتابعين مع الموضوع على أنها فكاهة وتضييع للوقت للتغلب على ملل الحجر المنزلي.

ميس حمدان





استخدمت الفنانة ميس حمدان فلتر "سناب شات" الذى يحول المرأة لرجل، ونشرت الصور عبر حسابها الشخصي على موقع أنستقرام وأرفقتها بتعليق: "يا نهار أسود ومنيل بنيله! إيه فلتر سناب العجيب ده أنا في حالة صدمة. مش عارفة أضحك ولا أبكي بجد.. وأنا اللي كان نفسي يوم من الأيام أكون راجل أحمدك يا رب على نعمتك بس بصراحة مسبتش حد معملتش فيه المقلب ده الفلتر ده لازم يتنسف حالا".

زينة





نجحت الفنانة زينة في انتزاع ضحكات وإعجاب متابعيها بصورتها وهي تشبه الرجال، إذ نشرت الصورة وعلقت بشكل ساخر قائلة: "هي دي الرجالة ولا بلاش وده شكل فتى أحلامي.. والنبي يا جماعة اللي يلاقيني وأنا على شكل راجل يقولي فوراً.. ده أنا لو شفتني وأنا راجل هاروح أتقدملي وأتجوزني".

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ميريهان حسين

استخدمت الفنانة ميريهان حسين التطبيق الجديد، ونشرت الصورة بعد تحويل شكلها كي تبدو في هيئة رجل وكتبت: "حاسة إن شكلي وأنا راجل أني واد كوميدي وألاش، بيقول نكت ألشة وهو بس اللي بيضحك عليها".

هنا الزاهد

وتحمست الفنانة الشابة هنا الزاهد لفكرة "لو كنت راجل" ونشرت صورتها عبر خاصية "ستوري" بموق "أنستقرام"، ولم تضع أي تعليق، الأمر الذي أثار إعجاب عدد كبير من المتابعين.

نوال الزغبي

الفنانة اللبنانية نوال الزغبي غيرت ملامحها لرجل عبر تطبيق فيس آب "FacEApp"، ونشرت صورتها عبر أنستقرام وأرفقتها بتعليق "حبتني أكون رجال" وسط رسائل إعجاب من متابعيها.

هنادي مهنا





ونشرت الفنانة المصرية هنادي مهنا صورتين عبر انستقرام الأولي بوجهها الحقيقي والثانية بوجهها الذكوري، و علقت: "ممكن اتجوزني "



كارول سماحة





وسخرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة من صورتها الرجالية؛ بعدما نشرتها على حسابها بموقع “تويتر” وعلقت قائلة: “الفنان كارل سماحة .. شو رأيكن؟؟”، وسط تفاعل كبير من جمهورها الذي أعاد نشر صورتها الذكورية بشكل كبير، كما قامت الإعلامية رضوى الشربيني باستخدام الفلتر ونشرت صورتها الذكورية وكتبت: "لما ابقى راضي الشربيني".