أحمد زكي ومحمد فوزي وداليدا.. دراما السيرة الذاتية تغزو مصر

يحاول صناع الدراما في مصر القفز لمناطق جديدة، وتقديم أفكار براقة لجذب المشاهد العربي، وفي رمضان الماضي كان التنوع أهم ما يميز المسلسلات الدرامية، إذ حرصت جهات الإنتاج على تقديم أعمال رومانسية وتاريخية ووطنية، وكانت البطولة الجماعية من أهم عوامل النجاح.



وفي محاولة للتجديد قرر المبدعون المصريون العودة لتقديم مسلسلات "السير الذاتية" والتي تتناول قصة حياة فنان بارز أو سياسي لامع، وسبق أن حققت هذه النوعية نجاحا كبيرا وتهافت على مشاهدتها الجمهور مثل "رأفت الهجان" 1994 بطولة محمود عبدالعزيز و"أم كلثوم" إنتاج 1999 وبطولة صابرين وإخراج إنعام محمد علي.

وفي هذا التقرير ترصد ”الخليج 365” أبرز الأعمال الدرامية الجديدة التى تتناول قصة حياة مشاهير، والتي دخلت حيز التنفيذ..





الإمبراطور - أحمد زكي

يتناول مسلسل "الإمبراطور" قصة حياة الفنان المصري الراحل أحمد زكي 1949 ـ 2005 ، تحمس للمشروع النجم محمد رمضان، إذ يراهن على العمل بسبب حبه الشديد للراحل أحمد زكي وإحساسه القوي بانه الأقدر على تقمص شخصية الفتى الأسمر.





في البداية رشحت شركة سنرجى المنتجة للعمل الكاتب الكبير وحيد حامد لكتابة السيناريو و الحوار، لكنه اعتذر بسبب انشغاله بكتابة الجزء الثالث من مسلسل "الجماعة" الذى يتناول تاريخ تنظيم الإخوان في مصر. لتستقر الشركة المنتجة على السيناريست بشير الديك لأنه كان من أقرب أصدقاء الفنان الراحل.

وعن مسلسل "الإمبراطور" قال بشير الديك لـ"الخليج 365": "سعيد بالترشيح لكتابة مسلسل عن أحمد زكي الذي تربطني به صداقة قوية، وأشعر في ذات الوقت بالمسؤولية لأنه فنان كبير ويمتلك قاعدة جماهيرية عريضة".

وأضاف: "المسلسل مقرر عرضه في رمضان 2021 وسأعتمد في كتابة القصة على الإنترنت لجمع المعلومات، ولن أجلس مع أحد من أسرة الفنان الراحل لأنه كان صديقا مقربا، ولن أستطيع نسيان حكاياته عن طفولته ومرحلة البدايات، فما زالت هذه الحكايات محفورة بداخلي".

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مسلسل محمد فوزي

يعد محمد فوزي 1918 ـ 1966 واحدا من أبرز نجوم الغناء والتمثيل في مصر،ويضم أرشيفه الفني 37 فيلما والعديد من الأغنيات الرائعة، وهو مؤسس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.

دفعت قصة حياته المليئة بالأحداث المؤثرة، عددا كبيرا من شركات الإنتاج لتقديمها في عمل درامي، لكن لأسباب مختلفة لم تتحول الفكرة لواقع ملموس.

ومؤخرا أعلن السيناريست الكبير مصطفى محرم أنه تعاقد على كتابة مسلسل محمد فوزي وانتهى من كتابة 20 حلقة وقال إن المسلسل سوف يرى النور قريبا وأن الفنان الكبير سمير صبري تحمس لإنتاجه فنيا.

وأكد مصطفى محرم أنه يجري العمل على ترشيح الأبطال وسيبدأ التصوير قريبا.





مسلسل داليدا

اسمها الحقيقي "يولاندا كريستينا جيجليوتي "وهي مغنية إيطالية مصرية، ولدت في 1933 ورحلت عن الحياة 1987.

كشفت الفنانة والمنتجة بشرى عن حماسها لتقديم شخصية داليدا في مسلسل تليفزيوني طويل وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المساء مع قصواء" الذي يعرض على قناة TEN إن الفكرة موجودة منذ 5 سنوات ولكن لظروف إنتاجية تعطل المشروع.

وأوضحت أن شقيق الفنانة الراحلة داليدا أبدى موافقته على بطولتها للمسلسل وتجسيد شخصية داليدا، وأنها تنتظر انتهاء أزمة فيروس كورونا لاتخاذ خطوات جادة نحو التنفيذ.

ولفتت بشرى إلى أنه سيتم تصوير المسلسل بين مصر وإيطاليا وفرنسا، وأنها غيورة لتقديم المشروع لأنه يتم طمس مرحلة وجود داليدا في مصر، مؤكدة أن هناك عددا كبيرا من المؤلفين متحمسون لهذا العمل وأبرزهم مريم ناعوم.